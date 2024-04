Israel mata 3 filhos e 3 netos de líder do Hamas

O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quarta, 10, que um ataque israelense matou três de seus quatro filhos e três de seus netos no norte da Faixa de Gaza. Haniyeh garantiu que as mortes não mudarão as exigências do grupo. Segundo ele, em seis meses de guerra, 60 parentes já morreram em Gaza.

O Exército israelense confirmou que suas forças mataram os filhos, dizendo que os três eram ativos nas operações militares do Hamas. Em breve comunicado, o Exército não informou onde o ataque ocorreu nem abordou a informação de que os netos também foram mortos.

Haniyeh não especificou o papel dos seus filhos no Hamas, mas os chamou de mártires, dizendo que eles permaneceram na Faixa de Gaza, enquanto ele chefiava o gabinete político do Hamas do exílio.