Instagram testa novas ferramentas para proteger menores de 'sextorsão'

A gigante americana introduzirá especificamente uma função que será ativada para menores de 18 anos, e detectará automaticamente as imagens de nudez recebidas no "direct" e as desfocará.

"Estamos testando novas funções para ajudar a proteger os jovens da sextorsão e do abuso de imagens íntimas, e para dificultar que possíveis golpistas e criminosos encontrem adolescentes e interajam com eles", indicou a empresa.

A Meta anunciou nesta quinta-feira (11) novas ferramentas no Instagram para proteger menores da "sextorsão" e do abuso de fotos íntimas na rede social.

As novas medidas serão testadas a partir de maio em países da América Central e América Latina, antes de serem implementadas em todo o mundo nos próximos meses.

A empresa matriz do Instagram afirmou que as atualizações "são baseadas no trabalho que temos desenvolvido ao longo de muitos anos para ajudar a proteger os jovens de contatos indesejados ou potencialmente prejudiciais".

Para isso, será utilizado um tipo de inteligência artificial de "aprendizado automático", que analisará se uma imagem enviada por meio de uma mensagem no Instagram contém nudez.

Frequentemente acusada de violar a privacidade dos dados de seus usuários, a Meta enfatizou que não terá acesso às imagens, a menos que os usuários as denunciem.

A inteligência artificial também será usada para ajudar a identificar as contas que podem estar envolvidas em esquemas de "sextorsão" e restringirá as interações dessas contas com as de menores de idade.

Essas contas não poderão, por exemplo, enviar mensagens privadas para a conta de um menor, não terão acesso à lista completa de seguidores e essas contas não aparecerão na barra de pesquisa, detalhou Tuffier.