Golfe, sexo e dólares, o escândalo que colocou Trump no banco dos reús

Na época, o magnata do mercado imobiliário, que acabara de ter um filho com a esposa Melania, cultivava uma imagem de playboy e deixava correr rumores sobre suas aventuras, reais ou fantasiosas.

No final, Trump não disputou a corrida presidencial, mas a questão ressurgiu em 2016, quando conquistou várias primárias republicanas e a nomeação do partido.

Ciente do interesse em sua história e que, segundo ela, viria à tona com ou sem seu consentimento, Daniels concordou em revelá-la por 15 mil dólares (30 mil reais em valores da época) à revista "In Touch".

Em poucas semanas, em março daquele ano, Daniels pediu aos tribunais que cancelassem o acordo de confidencialidade.

Ela fez declarações à imprensa e embarcou para uma turnê por clubes de strip-tease intitulada "Make America Horny Again", inspirada no slogan do movimento Trump "Make America Great Again".

Em outubro, publicou uma autobiografia, na qual descreve sua noite com Trump como "a menos impressionante" de sua vida e o descreve de forma pouco lisonjeira.

Cohen, alvo de diversas investigações por fraude, aceitou cooperar com investigadores e se voltou contra seu cliente. Em agosto de 2018, reconheceu ter efetuado o pagamento "a pedido de Trump".

O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que se juntou à equipe de advogados do então presidente, reconheceu, ao vivo no canal Fox, que a Organização Trump reembolsou Cohen.

O magnata se viu obrigado a reconhecer o pagamento, mas garantiu que não utilizou "dinheiro de campanha".

Nem a relação extraconjugal nem este pagamento representam um problema judicial, mas a tentativa de ocultar um reembolso configura crime, o que fez de Trump o primeiro ex-presidente americano a ser processado criminalmente.