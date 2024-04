Esposa de Assange considera as declarações de Biden um 'bom sinal'

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, indicou em uma entrevista que Washington está examinando um processo da Austrália, de onde Assange é natural, pedindo que as acusações contra o fundador do WikiLeaks sejam retiradas.

Washington o acusa de ter publicado desde 2010 mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas americanas, principalmente no Iraque e no Afeganistão.

Julian Assange "realmente não se sente bem, está muito preocupado", frisou a mulher, que já havia indicado que existe risco de suicídio.

Com o apoio do primeiro-ministro, Anthony Albanese, o Parlamento australiano aprovou em fevereiro uma moção apelando ao fim do julgamento contra o fundador do WikiLeaks.

"Esses processos remontam à era (do ex-presidente dos EUA, Donald) Trump, é o seu legado, e Joe Biden deveria ter posto fim a eles desde o primeiro dia", acrescentou Stella Assange.

A esposa de Julian Assange lembrou ainda que o ex-presidente Barack Obama optou por não processar o marido, por receio de "criar um precedente" contra a imprensa.

"Espero que Joe Biden desista do caso, como exige toda a comunidade que defende os direitos humanos e a liberdade de imprensa", acrescentou Stella Assange.

No final de março, a Justiça britânica pediu aos Estados Unidos novas garantias sobre o tratamento que daria a Julian Assange caso este fosse extraditado.