Djokovic se vinga de Musetti em Monte Carlo, Medvedev é eliminado

O tenista sérvio Novak Djokovic se classificou nesta quinta-feira (11) para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo ao vencer o duelo da terceira rodada o italiano Lorenzo Musetti (24º do mundo), para quem havia perdido justamente nessa mesma fase do torneio há um ano.

A vitória do número um do mundo foi a notícia do dia em Monte Carlo juntamente com as eliminações do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, quarto e quinto no ranking ATP respectivamente.

Depois de consumar a sua 'vingança' particular, Djokovic enfrentará nas quartas de final na sexta-feira o australiano Álex De Miñaur (11º), que derrotou seu compatriota Alexei Popyrin (46º) por 6-3 e 6-4.