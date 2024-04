Conselho de Segurança não chega a acordo sobre adesão da Palestina à ONU

Na semana passada, destacando a ofensiva israelense em Gaza, os palestinos relançaram seu pedido de ingresso na ONU de 2011. O Conselho iniciou seu processo formal de análise dentro de um comitê do Conselho, composto pelos mesmos Estados membros.

Os membros do Conselho de Segurança da ONU não chegaram a um acordo nesta quinta-feira (11) sobre o pedido de adesão plena dos palestinos à ONU, anunciou a presidente em exercício do Conselho, sugerindo uma possível votação iminente.

Ao final de uma segunda reunião a portas fechadas, Frazier disse que "dois terços" dos membros do Conselho estão a favor da plena adesão dos palestinos, sem mencioná-los.

Este comitê só pode tomar decisões por consenso.

No entanto, isso não encerra a abordagem palestina. Após o relatório do comitê, qualquer Estado membro do Conselho pode submeter a votação uma resolução sobre a adesão.