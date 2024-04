Biden promete defender Filipinas em caso de 'ataque' no Mar do Sul da China

Em uma clara advertência a Pequim, o presidente americano, Joe Biden, se comprometeu, nesta quinta-feira (11), a defender as Filipinas em caso de "ataque" no Mar do Sul da China, durante uma cúpula sem precedentes com os dirigentes japonês e filipino. "Qualquer ataque contra aviões, navios ou forças armadas filipinas no Mar do Sul da China" desencadearia a aplicação do "tratado de defesa mútua", disse Biden. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente americano fez essa declaração ao lado de seu par filipino, Ferdinand Marcos Jr., e do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, convidados para uma cúpula trilateral inédita na Casa Branca.

A cúpula acontece em meio a enfrentamentos reiterados entre navios chineses e filipinos que geram o temor de um conflito. Pequim reivindica quase a totalidade do Mar do Sul da China, fazendo pouco caso das reivindicações de várias nações do sudeste asiático, entre elas as Filipinas. "O compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Japão e Filipinas é inabalável", afirmou o democrata de 81 anos.

Biden estabeleceu como objetivo uma região da Ásia-Pacífico "livre, aberta, próspera e segura", uma expressão usada por Washington para contrapor o que considera planos perigosos e agressivos da China na região. Seus comentários provavelmente vão incomodar a China, por mais indiretos que tenham sido. Pequim já reagiu duramente ao anúncio de quarta-feira de uma maior cooperação militar entre Estados Unidos e Japão. "Estados Unidos e Japão, desafiando as sérias preocupações da China, difamaram e atacaram a China em relação a Taiwan e aos temas marítimos", declarou Mao Ning, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, em entrevista coletiva. O presidente americano se reuniu ontem com Fumio Kishida durante visita de Estado, prelúdio desta reunião trilateral com Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., filho e homônimo do ex-ditador das Filipinas, que chegou ao poder em junho de 2022.

Por sua vez, o chefe de Estado filipino classificou a reunião de "histórica". "A reunião de hoje nos oferece a oportunidade de definir o futuro que queremos e os meios para consegui-lo juntos", acrescentou Bongbong Marcos em uma breve declaração na presença de jornalistas.