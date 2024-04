World Athletics dará pela primeira vez prêmio em dinheiro aos campeões olímpicos

A World Athletics, que pagará os 2,4 milhões de dólares (R$ 12,14 milhões) com receitas do Comitê Olímpico Internacional (COI), destacou que se torna assim a primeira federação internacional a recompensar financeiramente os seus campeões olímpicos.

Cada um dos 48 campeões olímpicos da capital francesa receberá um prêmio de US$ 50 mil (R$ 253 mil pela cotação atual), a ser dividido no caso de modalidades coletivas.

A partir dos Jogos de Los Angeles-2028, a premiação será estendida a todos os medalhistas.

Estes prêmios "são uma demonstração do empoderamento dos atletas e do reconhecimento do papel crucial que desempenham no sucesso dos Jogos", destacou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.