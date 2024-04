Wall Street fecha em baixa afetada por inflação nos EUA

"Esses dados de inflação contínua reduzem ao mínimo a possibilidade de um corte nas taxas do Fed em junho", afirmou Charlie Ripley, da Allianz Investment Management, em nota.

Após a divulgação do IPC, os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam. O rendimento dos títulos de 2 anos, que reflete a visão do mercado sobre as taxas de referência, chegou perto de 5%, marca não atingida em cinco meses.

As ações, afetadas pela perspectiva de taxas altas por mais tempo, caíram.

"O mercado está se adaptando à ideia de [...] que teremos dois cortes nas taxas, ou até menos, este ano", explicou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A bolsa, no entanto, se recuperou um pouco na segunda parte do dia e limitou suas perdas. Mas até mesmo os valores considerados defensivos, menos sensíveis à conjuntura, sofreram.