Unesco pede mais investimento em ciência para combater a degradação dos oceanos

"Enfrentamos objetivos cruciais. Muito foi alcançado pelos oceanos, mas ainda há muito a ser feito, por isso precisamos continuar investindo em ciência", discursou Azoulay na sessão de abertura da Conferência da Década do Oceano, que acontecerá até sexta-feira (12) na capital espanhola.

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, pediu nesta quarta-feira (10) o reforço dos investimentos em ciência e a cooperação internacional para combater as ameaças enfrentadas pelos oceanos, durante o início de uma conferência dedicada à reflexão sobre a proteção desse ambiente, em Barcelona.

Azoulay foi uma das responsáveis por abrir a conferência que reunirá cerca de 1.500 membros da comunidade oceânica mundial em Barcelona, incluindo representantes governamentais, cientistas e membros de organizações, que avaliarão o começo da Década do Oceano (2021-2030).

"O oceano está se sufocando e todos os dias vemos números de temperatura que mostram que estamos ultrapassando recordes muito negativos", alertou ela, exemplificando com uma das maiores ameaças.

"Sei que alguns podem pensar que nosso século está enfrentando crises mais sérias, urgentes e profundas do que as que afetam o ecossistema dos oceanos", disse o príncipe Alberto II de Mônaco durante seu discurso. "No entanto, o que nos traz aqui hoje é fundamental para o futuro de todos".

Os participantes esperam que as reflexões feitas nos próximos dias durante a conferência em Barcelona contribuam para melhorar as ferramentas de combate à emergência climática e tornem-se efeitos concretos.

"É urgente que esta conferência seja um catalisador para compromissos com ações coordenadas em níveis local, nacional e internacional e com medidas tangíveis que promovam a conservação e o desenvolvimento sustentável dos oceanos", afirmou o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

