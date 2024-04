Uma década esperando as jovens nigerianas sequestradas pelo Boko Haram

Cada vez que escuta alguém se aproximar de sua porta, Mary Shettima pensa que sua filha Margaret está de volta, dez anos após ser sequestrada na Nigéria.

Margaret, que este ano completa 29 anos, é uma das 276 estudantes sequestradas em 14 de abril de 2014 por membros do Boko Haram na pequena localidade rural de Chibok, no estado de Borno (nordeste), e está entre as mais de cem que continuam desaparecidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sequestro comoveu o mundo e impulsionou a campanha internacional "Bring back our girls" (Tragam de volta nossas meninas). Mas a realidade não mudou nesta parte da Nigéria, onde o conflito com o Boko Haram levou a uma das piores crises humanitárias com mais de 40.000 mortos e de dois milhões de deslocados.