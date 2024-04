Três meninas morrem em naufrágio perto de ilha grega

"Eram três meninas de 5, 7 e 10 anos", disse a Guarda Costeira à AFP, garantindo que há uma grande operação de resgate para encontrar outras vítimas do naufrágio.

Os corpos de três meninas foram encontrados em uma costa rochosa e pouco acessível no noroeste da ilha grega de Chios, no mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação de migrantes, informou a Guarda Costeira grega nesta quarta-feira (10).

O canal de televisão pública grego Ert disse que 27 pessoas, principalmente refugiados afegãos, estavam a bordo da embarcação.

No entanto, a Guarda Costeira indicou que o número de passageiros da embarcação, que saiu da costa turca localizada a poucos quilômetros da Grécia, é "por enquanto incerto".

As ilhas no nordeste do mar Egeu são uma das portas de entrada para os migrantes que tentam chegar à União Europeia.