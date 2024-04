Reino Unido pede maiores rendimentos econômicos para concessão de vistos familiares

O salário mínimo anual para permitir que alguém se estabeleça no Reino Unido com um visto familiar aumentou de 18.600 libras (R$ 119 mil) para 29 mil libras (R$ 147 mil).

O Reino Unido aumentou drasticamente os rendimentos econômicos anuais necessários para conceder vistos familiares, a partir desta quinta-feira (11), com a esperança de limitar a imigração, uma medida criticada pelo risco de separar parentes.

Em clara desvantagem nas pesquisas em relação à oposição trabalhista para as próximas eleições legislativas, sem data decidida, mas que devem ocorrer antes do final de janeiro de 2025, o governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak tenta mostrar firmeza em relação à imigração, como uma vantagem nas eleições.

Após alcançar um número recorde de chegadas ao país em 2022, com 745 mil pessoas, o ministro do Interior, James Cleverly, prometeu em dezembro reduzir drasticamente a imigração.

"O ministro do Interior cumpriu sua promessa de transformar o sistema migratório britânico, reduzindo os níveis insustentáveis de imigração e garantindo que aqueles que chegam não se tornem um fardo para os contribuintes", escreveu o Ministério do Interior em um comunicado de imprensa publicado nesta quinta-feira (noite de quarta em Brasília).