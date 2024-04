Reforma da política migratória da UE começa a ser votada por eurodeputados

Os eurodeputados iniciaram, nesta quarta-feira (10), a sessão para votar uma ampla reforma da polêmica política migratória da União Europeia, que reforça o controle das fronteiras e estabelece um sistema de solidariedade entre os membros do bloco.

De acordo com a Agência de Asilo da UE, os pedidos de acolhimento em 2023 atingiram 1,14 milhão nos países do bloco (além de Noruega e Suíça), sua marca mais elevada desde 2016.

Os representantes da extrema direita consideram, por sua vez, as novas regras insuficientes.

Os três principais blocos do Parlamento Europeu - o Partido Popular Europeu (PPE, direita), os Socialistas e Democratas (S&D, centro-esquerda) e o Renew Europe (Renew, liberais centristas) - geralmente são favoráveis ao texto da reforma.

A proposta de reforma do pacto de migração estabelece um procedimento obrigatório para controlar os migrantes que chegam às fronteiras, onde devem ser registrados para determinar o procedimento aplicável.

Desta forma, outros membros do bloco terão de receber estes solicitantes em seu território ou terão de prestar apoio financeiro a Estados-membros sob maior pressão migratória.

Caso o projeto seja aprovado no plenário do Parlamento Europeu, ainda terá que ser formalmente adotado pelos 27 integrantes do bloco.

Neste cenário, a Comissão Europeia deverá apresentar um programa de implementação detalhado até junho, que não será aplicado até 2026.

