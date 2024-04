Presidente colombiano se reúne com opositores na Venezuela em busca de 'paz política'

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, nesta quarta-feira (10), que se reuniu com "setores da oposição" venezuelana durante uma visita a Caracas na qual também encontrou seu homólogo, Nicolás Maduro.

"Ontem (terça-feira) me reuni com o presidente Maduro e hoje com setores da oposição venezuelana com a perspectiva de construir a paz política", afirmou Petro na rede social X.

Ainda não se sabe quem mais participou do encontro, embora fontes da oposição tradicional, associada à Plataforma Unitária Democrática (PUD), tenham afirmado que não estiveram presentes na reunião. O mesmo foi dito por aqueles próximos a María Corina Machado, favorita nas pesquisas, mas inabilitada de participar das eleições de 28 de julho.