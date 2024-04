Presidente colombiano anuncia mediação pela 'paz política' na Venezuela

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou, nesta quarta-feira (10), uma mediação entre o governo e a oposição da Venezuela para alcançar uma "paz política" com vistas às eleições presidenciais de 28 de julho, após se reunir com opositores e seu homólogo, Nicolás Maduro.

"Fundamentalmente, uma intermediação colombiana, uma mediação colombiana para alcançar a paz política na Venezuela", disse Petro em um vídeo divulgado pela Presidência da Colômbia.

"Falei com o presidente Maduro sobre uma proposta que lhe fiz e com setores da oposição, talvez os mais importantes neste momento, para conseguir com que este país possa ter paz política, a paz política na Venezuela pode ser a paz armada na Colômbia, a paz do desarmamento", acrescentou o presidente.