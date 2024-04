Presidente chinês diz que interferência estrangeira não impedirá a reunificação com Taiwan

"As diferenças nos sistemas não podem mudar o fato objetivo de que somos parte de uma nação e de um povo", disse Xi a Ma, de acordo com um vídeo da sua reunião transmitido pela rede taiwanesa TVBS.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao ex-governante taiwanês Ma Ying-jeou, nesta quarta-feira (10), que a "interferência estrangeira" não impedirá a reunificação da ilha com a China continental, durante uma reunião que realizaram em Pequim.

Nas suas observações a Xi, Ma afirmou que "os jovens de ambos os lados do Estreito de Taiwan representam o futuro da nação chinesa".

O ex-presidente Ma iniciou, em 1º de abril, o que chamou de "viagem de paz" para diminuir as tensões com Pequim, que considera Taiwan parte do seu território e não descarta o uso da força para recuperá-lo.

Ele está acompanhado por uma delegação de 20 estudantes taiwaneses, que visitaram empresas de tecnologia, universidades e locais históricos na China.

Antes de viajar, Ma disse que procurava promover o intercâmbio de jovens para "reduzir as hostilidades e construir uma boa vontade" com Pequim.

Ma governou Taiwan de 2008 a 2016 sob a bandeira do partido Kuomingtang, historicamente aberto a Pequim.

Sob o seu mandato, as relações com a China melhoraram e ele participou de uma cúpula com Xi em 2015, em Singapura.

Mas as relações se deterioraram desde 2016 com a chegada ao poder da atual presidente Tsai Ing-wen, que rejeita que Taiwan faça parte da China. Seu mandato termina em maio.