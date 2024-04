Petróleo sobe em mercado preocupado por tensão entre Irã e Israel

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (10), em um mercado mais preocupado com a ameaça de um conflito entre Israel e Irã do que com o aumento das reservas de petróleo e a inflação nos Estados Unidos. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 1,18% para 90,48 dólares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio ganhou 1,14% a 86,21 dólares.

O preço do petróleo havia caído com a publicação do relatório semanal da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA). Na semana que terminou em 5 de abril, as reservas comerciais de petróleo aumentaram em 5,8 milhões de barris (mb), contra os 800 mil barris esperados pelos analistas, segundo o consenso estabelecido pela agência Bloomberg. Apesar desse aumento, as reservas de petróleo nos Estados Unidos são sensivelmente inferiores às do ano passado na mesma época (-2,8%).

Os dados de reservas de gasolina também surpreenderam o mercado, com um aumento de 700.000 barris, quando os analistas esperavam uma contração de 2,3 mb. Esses dados se explicam por uma ligeira redução da atividade das refinarias americanas, com uma taxa de uso de 88,3% na semana passada em comparação com 88,6% na semana imediatamente anterior. Trata-se do dado mais baixo em três anos. Com menor atividade nas refinarias, as reservas tendem a aumentar devido à falta de processamento do petróleo. O aumento das reservas "foi muito maior do que o esperado, mas a geopolítica domina", resumiu Stewart Glickman, da CFRA, para quem "as notícias sobre Irã e Israel alimentam as preocupações". Na quarta-feira, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu que Israel "será punido" pelo ataque aéreo de 1º de abril que matou em Damasco sete membros da Guarda Revolucionária iranian, incluindo dois generais. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, respondeu rapidamente com uma mensagem em farsi na rede social X. "Se o Irã atacar do seu território, Israel responderá e atacará o Irã", disse.