Pedro Sánchez afirma que reconhecimento da Palestina é do 'interesse geopolítico da Europa'

Em uma sessão no Congresso dos Deputados para falar sobre sua viagem recente ao Oriente Médio, Sánchez, o líder europeu mais crítico a respeito de Israel, falou sobre o conflito em Gaza.

A Espanha "está preparada para reconhecer o Estado palestino", acrescentou Sánchez, que nos próximos dias se reunirá com governantes da Noruega, Irlanda, Portugal e Eslovênia para tentar convencê-los a seguir o passo.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que tenta convencer os aliados europeus sobre a necessidade de reconhecer a Palestina como Estado, afirmou nesta quarta-feira no Congresso espanhol que a medida é do "interesse geopolítico da Europa".

"A resposta absolutamente desproporcional do governo israelense ao ataque terrorista do Hamas está derrubando décadas de direito humanitário e ameaça desestabilizar o Oriente Médio e, em consequência, todo o mundo", afirmou.

Os voluntários estavam em Gaza para distribuir ajuda humanitária. Sánchez chamou a morte do grupo de "brutal".

Esta não foi a primeira crítica de Sánchez a Israel desde o início do conflito atual, em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas procedentes da Faixa de Gaza executaram um ataque sem precedentes no sul de Israel e assassinaram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses.

Em represália, Israel iniciou uma ofensiva que deixou mais 33.000 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

O político socialista intensificou as críticas a Israel e, em fevereiro, em conjunto com a Irlanda, pediu à União Europeia que avaliasse em caráter de urgência o acordo de associação com este país para examinar "se estão cumprindo os pontos essenciais da relação em termos de direitos humanos".

Antes, em novembro, Israel convocou sua embaixadora em Madri para consultas depois de Sánchez ter afirmado, em uma entrevista ao canal público TVE, que tinha "dúvidas francas" se Israel cumpria o "direito humanitário internacional".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou as declarações de "vergonhosas". A embaixadora de Israel na Espanha retornou ao posto em janeiro.