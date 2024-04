Parlamento Europeu aprova polêmica reforma de sua política migratória

"Fizemos história", comemorou na plataforma X a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pouco depois do fim das votações.

A polêmica reforma, que reforça controles fronteiriços e estabelece um sistema de solidariedade entre os países-membros, recebeu o apoio dos três principais grupos do Parlamento, os Socialistas e Democratas, o Partido Popular Europeu (PPE, direita) e os centristas do Renovar Europa.

O Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (10), uma ampla reforma de sua política migratória, o Pacto de Migração e Asilo, depois de uma negociação delicada de vários anos sobre um tema que provocou evidentes divisões no bloco.

"Foi realmente um dia histórico", declarou.

A comissária europeia do Interior, Ylva Johansson, disse, por sua vez, que com a reforma, a UE "poderá defender melhor nossas fronteiras exteriores".

Também, destacou, poderá defender "os vulneráveis e os refugiados, devolver rapidamente aqueles que não são elegíveis para permanecer" e, ao mesmo tempo, implementar uma "solidariedade obrigatória" entre os países do bloco.

Ainda na sede do Parlamento Europeu, o eurodeputado espanhol Manu Pineda, do bloco de Esquerda, lamentou que com a votação desta quarta-feira "a UE entregou sua política migratória à extrema direita".