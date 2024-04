Panamá apresenta projeto de 'canal seco' para transporte de carga comercial

O decreto que cria a nova jurisdição aduaneira foi promulgado pelo presidente panamenho, Laurentino Cortizo, e reduz os trâmites no transporte de carga por terra através do istmo.

O Canal Seco, que vai complementar o Canal do Panamá, não requer investimentos e vai operar por meio da articulação da rede existente de estradas, ferrovias, instalações portuárias, aeroportos e zonas francas, em uma nova "jurisdição especial aduaneira", segundo o diretor de Assuntos Logísticos do Ministério da Presidência, Rodolfo Samuda, que apresentou o projeto.

"Queremos divulgar hoje o esforço do governo nacional para complementar o Canal do Panamá com o estabelecimento do Canal Seco", disse o diretor do estatal Instituto de Planejamento para o Desenvolvimento, Guillermo Salazar.

Diferentemente do Canal de Suez, o Canal do Panamá funciona com água doce proveniente das chuvas tropicais, antes abundantes, que são armazenadas em dois lagos artificiais.

O projeto do Canal Seco foi apresentado hoje ao corpo diplomático e a representantes de órgãos internacionais, na chancelaria panamenha.