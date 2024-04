Oposição sul-coreana vence eleições legislativas e amplia maioria no Parlamento

A oposição da Coreia do Sul venceu as eleições legislativas e aumentou seu número de deputados, em um golpe para o presidente Yoon Suk Yeol e sua agenda conservadora, segundo as pesquisas de boca de urna.

Os integrantes do PD receberam a notícia com aplausos e gritos.

O resultado é um golpe para o presidente Yoon, que, segundo analistas, ficaria enfraquecido para os últimos dois anos de mandato e sem capacidade de promover as medidas conservadoras.

Yoon venceu as eleições presidenciais de 2022 por pequena margem em uma disputa contra o líder do DP, Lee Jae-myung, que há três meses foi ferido em um ataque com faca.

No poder, Yoon estabeleceu uma política de linha dura com a Coreia do Norte, reforçou a aliança com os Estados Unidos e se aproximou do Japão, a ex-potência colonial com a qual a Coreia do Sul mantém divergências históricas.

Mas desde o início do mandato, ele é um presidente impopular, com índices de aprovação abaixo de 30%.