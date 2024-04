Oposição sul-coreana se prepara para vitória avassaladora nas legislativas

O partido, de orientação liberal, tinha 156 assentos com seus aliados antes das eleições, consideradas como um referendo sobre a gestão do presidente Yoon.

A oposição da Coreia do Sul venceu as eleições legislativas e aumentou seu número de deputados no Parlamento, de acordo com a contagem praticamente final dos votos, em um golpe para o presidente Yoon Suk Yeol e sua agenda conservadora.

Havia um clima sombrio entre os legisladores do partido do governo ao saberem dos resultados da pesquisa, enquanto os membros do PD receberam a notícia com aplausos e gritos.

O resultado representa um golpe para Yoon, que, segundo analistas, ficaria enfraquecido para os dois anos restantes de seu mandato e sem capacidade de impulsionar medidas conservadoras.

Yoon venceu as eleições presidenciais de 2022 por uma margem estreita frente ao líder do PD, Lee Jae-myung, que foi ferido em um ataque com arma branca há três meses.

No poder, Yoon adotou uma política de firmeza em relação à Coreia do Norte, reforçando sua aliança com os Estados Unidos e se aproximando do Japão, antiga potência colonial com a qual a Coreia do Sul ainda mantém disputas históricas.

Mas desde o início ele foi um presidente impopular, com uma aprovação frequentemente abaixo de 30%.

Sua impopularidade se deve à "ausência de progressos reais nas questões políticas e econômicas internas", explicou Andrew Yeo, cientista político da Universidade Católica da América, à AFP.