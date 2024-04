OEA condena 'energicamente' a invasão da embaixada mexicana em Quito

A delegação mexicana também não participou da reunião do Conselho Permanente, órgão executivo da organização, convocada pelo Equador na terça-feira para apresentar seu ponto de vista sobre a operação.

Todos os países votaram a favor, exceto o Equador, que votou contra, e El Salvador, que se absteve. O México, que rompeu relações diplomáticas com o país sul-americano, estava ausente.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, agradeceu nesta quarta-feira ao seu homólogo americano, Joe Biden, por ter condenado abertamente o ataque.

"Apreciamos a atitude do presidente Biden porque ele concordou em retificar, no sentido de fazer uma declaração mais contundente (...). Agradecemos esse gesto de solidariedade", disse o presidente mexicano durante a sua habitual coletiva de imprensa matinal.

O vice-chanceler do Equador, Alejandro Dávalos, em nome do governo do presidente Daniel Noboa, acusou o México de promover a "impunidade" ao conceder asilo a Glas apesar de ser "condenado e foragido".