Número de mortos em terremoto em Taiwan sobe para 16

O número de mortos no poderoso terremoto que abalou Taiwan na semana passada subiu para 16 nesta quarta-feira (10), após a descoberta de mais três corpos em uma trilha, informaram as autoridades locais.

O terremoto de magnitude 7,4 de 3 de abril também deixou mais de 1.100 feridos, mas uma grande catástrofe em termos humanos foi evitada devido às rigorosas normas de construção em vigor nesta ilha situada entre duas placas tectônicas.

As autoridades encontraram as três vítimas nesta quarta-feira enquanto tentavam remover dois corpos presos sob as rochas na trilha Shakadang, no condado de Hualien, no leste de Taiwan, epicentro do terremoto.