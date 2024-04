'Não há alternativa' ao ajuste fiscal na Argentina, diz Banco Mundial

As reformas do presidente argentino, Javier Milei, são "sensatas" desde que não deixem de lado os mais vulneráveis porque "não há alternativa" ao ajuste fiscal, declarou, em entrevista à AFP, William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe.

O governo do ultraliberal Milei executa um draconiano ajuste fiscal para alcançar este ano a meta de déficit zero nas finanças públicas.

O ajuste, que inclui forte redução dos gastos públicos, prevê privatizações e, inclusive, o fechamento de dependências do Estado, foi acompanhado de uma depreciação do peso, que pressionou ainda mais a inflação, que beira os 280% em 12 meses, embora com um claro freio no ritmo de aumento dos preços nos dois primeiros meses do ano.