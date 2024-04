Nadal treina em Barcelona e espera poder participar do torneio na cidade

Depois de ter desistido de disputar o Masters 1000 de Monte Carlo, o tenista espanhol Rafael Nadal publicou nesta terça-feira (10) uma mensagem em sua conta no X na qual declara que está treinando em Barcelona, onde espera disputar o torneio na cidade catalã na próxima semana.

"Olá de Barcelona. Primeiro treino... com a esperança de estar aqui estes dias antes do início do torneio", escreveu o ex-número 1 mundial, de 37 anos, numa mensagem acompanhada de uma foto em que aparece sentado em um banco em uma das quadras do Real Club de Tenis Barcelona-1899.

"Estou aqui para ver como vão as coisas... com vontade de tentar jogar. Vou atualizando vocês", continuou Nadal, antes de especificar "é importante dizer que não quero confirmar que vou jogar. Espero que sim. Veremos em breve".