Microsoft investirá US$ 2,9 bilhões em IA no Japão

A Microsoft anunciou um investimento de 2,9 bilhões de dólares nos próximos dois anos no Japão para estimular o setor de Inteligência Artificial (IA) e fortalecer as defesas cibernéticas contra ameaças da China e da Rússia.

O anúncio coincide com a visita a Washington do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e destaca o desejo do arquipélago asiático de virar uma grande potência da IA.

"Este é o maior investimento individual da Microsoft em seus 46 anos de história no Japão", disse o presidente da empresa americana, Brad Smith, que se reuniu na terça-feira com Kishida.