Mais de 100 mil deslocados no Cazaquistão e na Rússia devido a enchentes

Os níveis dos rios na Rússia e no Cazaquistão continuaram a subir e inundar cidades inteiras nesta quarta-feira (10), forçando a retirada de mais de 100 mil pessoas nas últimas duas semanas em ambos os países, onde as autoridades alertam que a situação pode piorar. O rápido derretimento da neve fez com que os rios no sul dos Urais, no oeste da Sibéria e no norte do Cazaquistão atingissem níveis sem precedentes. A Rússia e o Cazaquistão lutam há dias contra o transbordamento dos rios e ambos os países declararam estado de emergência devido às inundações, descritas como as piores em décadas.

"A situação está muito, muito tensa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "A água continua a subir. Grandes quantidades de água estão chegando a novas regiões", acrescentou. A grande maioria das evacuações ocorreu no oeste e norte do Cazaquistão, na fronteira com a Rússia. Na Rússia, as evacuações ocorreram principalmente na região de Orenburg, onde o nível da água atingiu 9,96 metros nesta quarta-feira, acima do "limite crítico" de 9,30.