Líder talibã faz rara aparição pública e critica a comunidade internacional

O recluso líder do Talibã atacou a comunidade internacional por suas críticas ao Afeganistão, em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira (10), por ocasião do Eid al-Fitr, festividade que marca o fim do Ramadã.

O misterioso mulá Hibatullah Akhundzada, que raramente aparece em público, liderou durante a manhã a oração do Eid al-Fitr. Ele compareceu a uma cerimônia diante de uma multidão de fiéis em Kandahar, reduto dos talibãs no sul do país, informou o governo, que pouco depois divulgou seu discurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Akhundzada fez poucas aparições públicas desde que assumiu a liderança do Talibã, em 2016. Sob o seu comando, os islamitas tomaram o poder no Afeganistão após a retirada das forças dos Estados Unidos em 2021.