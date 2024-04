Israel bombardeia Gaza coincidindo com o fim do Ramadã

Israel bombardeou, nesta quarta-feira (10), a Faixa de Gaza, coincidindo com o dia que marca o fim do mês do jejum muçulmano, e apesar dos esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua depois de mais de seis meses de guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou duramente a estratégia militar em Gaza do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma entrevista à televisão americana de língua espanhola Univision, transmitida na terça-feira.

Esta entrevista foi gravada antes da retirada, no domingo, dos soldados israelenses do sul da Faixa de Gaza e do aumento, nos últimos dias, da ajuda humanitária autorizada por Israel a entrar no território.

Os países mediadores - Catar, Egito e Estados Unidos - aguardam respostas a uma nova proposta de trégua em três fases que apresentaram a Israel e ao Hamas no domingo.

A primeira contempla uma trégua de seis semanas, a libertação de 42 reféns detidos em Gaza em troca de 800 a 900 palestinos presos em Israel, a entrada diária de 400 a 500 caminhões de ajuda alimentar e o retorno às suas casas no norte de Gaza daqueles deslocados pela guerra.

O Hamas garantiu que está "analisando a proposta". A Casa Branca considerou que estas declarações "não são muito encorajadoras".