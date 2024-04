Incêndio em edifício residencial de Hong Kong deixa cinco mortos

Ao menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quarta-feira (10) em um incêndio em um antigo prédio residencial em um dos bairros mais densamente povoados de Hong Kong.

As autoridades afirmaram que 41 pessoas ficaram feridas e outras 300 deixaram o local após o incêndio no edifício de 13 andares no bairro de Yau Ma Tei.

Centenas de bombeiros foram mobilizados e conseguiram controlar o incêndio após várias horas.