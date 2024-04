IA na guerra, um avanço de controle humano duvidoso

Para além do programa acusado, Lavender, e da investigação jornalística que as autoridades israelenses refutam, estes são os principais pontos sobre um desenvolvimento tecnológico que mudou a forma de travar guerras.

A IA é apreciada pela definição de alvos. O algoritmo processa rapidamente uma infinidade de dados, dos quais extrai cálculos de probabilidade que em teoria ajudam a decidir quais alvos atingir.

Esta ferramenta também atua em nível tático, como no caso de enxame de drones, uma técnica que parece ter avançado significativamente na China. No futuro, cada dispositivo poderá se comunicar com os demais e agir em conjunto sobre um alvo previamente definido.