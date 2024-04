Gaza celebra um final de Ramadã 'mais triste', entre escombros e angústia

"Ano passado, a mesquita Al Faruq ainda estava aqui, mas este ano foi tomada como alvo duas ou três semanas antes do Ramadã começar", explica Ahmed Abu Chaer sob a grande tenda de acampamento que serve como local de oração neste bairro de Rafah, no sul de Gaza.

Na madrugada de terça para quarta-feira (10), catorze pessoas morreram em um bombardeio contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, governado desde 2007 pelo Hamas.