EUA vende equipamento à Ucrânia para melhorar sua defesa antiaérea

O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo para vender equipamento militar urgente à Ucrânia para reparar e atualizar os sistemas de mísseis HAWK, no valor de 138 milhões de dólares, enquanto um grande pacote de ajuda de US$ 60 bilhões permanece bloqueado no Congresso.

"A Ucrânia tem a necessidade urgente de aumentar sua capacidade de defesa contra os ataques russos com mísseis e a capacidade aérea das forças russas", afirmou a Agência de Cooperação para a Defesa e Segurança dos Estados Unidos em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Manter e melhorar o sistema de mísseis HAWK aumentará a capacidade ucraniana de defender sua população e proteger a infraestrutura nacional", acrescenta a nota.