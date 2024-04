EUA prometem apoiar Israel frente a ameaças do Irã

O presidente americano, Joe Biden, reiterou nesta quarta-feira (10) seu apoio a Israel, diante das ameaças do Irã de responder ao ataque contra seu consulado em Damasco.

O Irã "ameaça lançar um ataque importante contra Israel", declarou Biden durante entrevista coletiva na Casa Branca com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. "Como disse a Benjamin Netanyahu, nosso compromisso com a segurança de Israel contra essas ameaças do Irã e de seus aliados é sólido."

Biden deu essa declaração apesar de ter declarado publicamente que o premier de Israel comete "um erro" na Faixa de Gaza.