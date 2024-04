EUA e Japão reforçam cooperação em Defesa com olhos voltados à China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, nesta quarta-feira (10), o maior reforço de cooperação com o Japão na área de Defesa desde o fim da Guerra Fria, durante uma visita de Estado do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida com olhos voltados paras as ambições da China no Pacífico.

Biden também anunciou a criação de um sistema conjunto de defesa aérea com Japão e Austrália.

"Juntos, nossos países estão tomando medidas importantes para reforçar a cooperação em matéria de defesa e segurança", declarou o presidente americano durante uma entrevista coletiva na Casa Branca junto com Kishida.