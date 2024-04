EUA: Biden e Kishida buscam laços mais estreitos para contrapor a China no Pacífico

O presidente Joe Biden se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, nesta quarta-feira, 10, enquanto os dois líderes procuram fortalecer os seus laços de segurança no Pacífico como um contrapeso à China. O encontro ocorreu no contexto dos países planejarem melhorar a cooperação militar EUA-Japão, em meio a preocupações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e o esforço da China para estender a sua influência através do Pacífico.

Os dois países também procurarão formas de co-produzir armas e aproveitar a força industrial do Japão. As medidas destinam-se a proporcionar sinergias entre as forças armadas dos dois países no caso de um conflito regional. Os cenários mais prováveis seriam uma invasão chinesa de Taiwan, ou algum tipo de ato agressivo da Coreia do Norte, que este ano declarou a Coreia do Sul como seu inimigo número 1 e estreitou os laços com a Rússia.

No entanto, qualquer envolvimento japonês é complicado pela sua constituição, que o governo interpreta como restringindo a capacidade do país de lutar no exterior, exceto em circunstâncias raras e limitadas. A opinião pública no Japão é cautelosa quanto ao envolvimento militar em conflitos regionais.