Chade tem 3,4 milhões de pessoas em 'grave situação de insegurança alimentar'

Mais de 3,4 milhões de pessoas necessitam de uma resposta humanitária "urgente" no Chade, segundo a Ação Contra a Fome (ACF), devido à chegada em massa de refugiados do Sudão em guerra e à "falta de financiamento".

A ONG afirmou em um comunicado que "3,4 milhões de pessoas se encontram em grave situação de insegurança alimentar no Chade".

"As províncias de acolhimento no leste do Chade estão entre as mais vulneráveis do país, com acesso precário a serviços básicos, e a chegada de refugiados agrava drasticamente as necessidades", afirmou.