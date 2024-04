Biden insta Congresso a votar ajuda para a Ucrânia

"Há um apoio arrasador à Ucrânia entre a maioria de democratas e republicanos. Deveria haver uma votação já", declarou Biden aos jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro do Japão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instou, nesta quarta-feira (10), a Câmara dos Representantes a votar de imediato uma ajuda de bilhões de dólares à Ucrânia que segue bloqueada devido à pressão do republicano Donald Trump e de seus aliados.

Os aliados europeus prometeram dar um passo à frente, mas nenhum deles tem a capacidade dos Estados Unidos.

O ministro de Relaciones Exteriores do Reino Unido, David Cameron, reiterou esta semana em Washington que a credibilidade do Ocidente está em jogo diante do presidente russo, Vladimir Putin, e de outros adversários.

Johnson está no cargo desde outubro e tem que lidar com problemas dentro de seu próprio campo político. A ultraconservadora Marjorie Taylor Greene, que se opõe a qualquer compromisso com os democratas, ameaçou derrubá-lo.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, acusou os republicanos de transformarem o partido de Ronald Reagan "pouco a pouco em um braço mensageiro do Kremlin".

Ele denunciou os apelos de alguns congressistas próximos a Trump para impulsionar um acordo no qual a Rússia fique com partes da Ucrânia. Schumer os comparou ao primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, que acreditava que Hitler se limitaria a ocupar parte de Tchecoslováquia.

"Estes Neville Chamberlain modernos ignoram as advertências da História: os autocratas têm um apetite insaciável", disse Schumer.