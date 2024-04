Biden exalta laços 'inquebrantáveis' entre EUA e Japão ao receber premiê

Biden estendeu o tapete vermelho para o primeiro-ministro e sua esposa, Yuko, que chegaram a Washington na véspera para cumprir uma agenda centrada no fortalecimento dos laços de defesa diante das ambições da China no Pacífico.

Está prevista para esta tarde uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em um sinal da importância que Washington dá a um Japão com uma posição internacional cada vez mais firme.

À noite haverá um jantar de Estado no grande Salão Leste, decorado com leques e ramos de cerejeira, onde os chefs da Casa Branca servirão um menu inspirado em sabores japoneses que inclui salmão, costela com molho de wasabi e bolo de pistache com sorvete de cereja.

Após o jantar, o célebre compositor americano Paul Simon "interpretará uma seleção de suas emblemáticas canções", informou a jornalistas o secretário social da Casa Branca, Carlos Elizondo.