Barça vence em visita ao PSG (3-2) pela ida das quartas da Champions

O Barcelona venceu fora de casa o Paris Saint-Germain (3-2) nesta quarta-feira (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em um jogo movimentado, o time catalão abriu o placar com um gol do brasileiro Raphinha (37') e os parisienses viraram no segundo tempo com dois gols em dois minutos: um de Ousmane Dembélé (48') e outro do português Vitinha (50'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas os anfitriões deram o troco novamente com Raphinha (62') e com o aniversariante do dia Christensen, que marcou o gol da vitória do Barça na reta final (77'), poucos instantes depois de entrar em campo.

A partida de volta será no dia 16 de abril, em Barcelona. O PSG precisa agora de uma 'remontada' (virada em espanhol) como a que sofreu em 2017 contra o próprio Barça na noite do fatídico 6 a 1. Esse confronto no Estádio Olímpico de Montjuic será disputado, assim como aconteceu em Paris, sob fortes medidas de segurança devido à recente ameaça do grupo jihadista Estado Islâmico contra a principal competição europeia de clubes.

Xavi havia avisado na véspera da partida que sua equipe chegava em seu "melhor momento" da temporada e o resultado provou isso, na noite em que seu time voltou às quartas de final da competição quatro anos depois da humilhante goleada de 8 a 2 sofrida diante do Bayern de Munique, em Lisboa, em 2020. Já são 12 jogos consecutivos que o Barça não perde, todos desde o final de janeiro, após uma dolorosa derrota em casa por 5 a 3 para o Villarreal, depois da qual Xavi surpreendeu ao anunciar que deixará o cargo no final da atual temporada. Por outro lado, a boa sequência terminou para o PSG, que tinha uma invencibilidade de 27 jogos, desde a derrota em novembro para o Milan. As referências a "Star Wars", com a música de John Williams para dar as boas-vindas ao seu time e um enorme faixa com o personagem Yoda com a camisa do PSG em um dos setores que ficam atrás do gol, não foram suficientes para que a força estivesse com o PSG nesta ocasião.

As primeiras chances importantes foram para o Barça: Raphinha chutou e Gianluigi Donnarumma impediu o gol por pouco, logo aos 5 minutos.