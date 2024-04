Ataque com drone em região russa na fronteira com Ucrânia deixa três mortos

Três pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta quarta-feira (10) em um ataque com drone contra um carro que circulava em uma vila na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador local.

"Um drone ucraniano lançou um artefato explosivo sobre um automóvel civil na vila de Apanasovka, no distrito de Korenevski. Infelizmente, morreram três pessoas que estavam no automóvel naquele momento, incluindo duas crianças", disse Roman Starovoit no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador também relatou bombardeios ucranianos que danificaram as linhas elétricas e causaram cortes de energia em várias localidades da região.