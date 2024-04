A ruína do ex-czar do petróleo venezuelano em quatro pontos-chave

Isso é o que se sabe do "Tareckazo", a detenção e aniquilação política do ex-ministro do Petróleo (2020-2023), antes vice-presidente (2017-2018) e ex-titular de outras pastas.

El Aissami tinha desaparecido da vida pública, depois de renunciar ao Ministério do Petróleo em março de 2023 pelas redes sociais.

Naquela época, já tinham sido detidos funcionários do seu círculo na PDVSA e entidades do Estado relacionadas a trâmites com criptoativos. O paradeiro de El Aissami se tornou um mistério que aumentava com o silêncio oficial.

"Tudo tem seu momento, o dele chegou", disse Saab em entrevista ao canal estatal VTV.

Com a prisão de El Aissami, o governo venezuelano "está buscando um efeito político eleitoral", estimou Luis Salamanca, doutor em Ciências Políticas e advogado. "Tirar da letargia e da indiferença o eleitor chavista" para as presidenciais de 28 de julho, quando Maduro aspira a um terceiro mandato de seis anos.

Especialistas concordam que o "Tareckazo", como o caso é chamado por Salamanca, faz parte de uma purga do chavismo. "É o primeiro grande sacrificado da liderança", destacou.

O governo de Maduro apostou nos criptoativos para contornar as sanções financeiras dos Estados Unidos.