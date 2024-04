Vídeo mostra policiais do Equador invadindo embaixada do México e prendendo ex-vice-presidente

O México divulgou nesta terça-feira, 9, um vídeo de câmeras de segurança do momentos em que as autoridades equatorianas forçaram a entrada na embaixada do México, derrubaram um diplomata mexicano e levaram o ex-vice-presidente do Equador que estava refugiado lá.

A ação de sexta-feira, 5, à noite intensificou as tensões entre os dois países, que já vinham em conflito desde que o ex-vice-presidente Jorge Glas, que foi condenado por corrupção pela Justiça do Equador, se refugiou na embaixada do México em dezembro.

As imagens divulgadas mostram que a polícia equatoriana escalou os muros da embaixada e invadiu o prédio. Roberto Canseco, chefe de assuntos consulares do México e o diplomata de mais alto escalão presente desde que o Equador expulsou o embaixador no início da semana, tentou impedi-los de entrar, empurrando até mesmo um grande armário na frente de uma porta. Mas a polícia o conteve e o empurrou no chão enquanto carregavam Glas.