TEDH condena Suíça em decisão histórica sobre clima e rejeita demanda de portugueses

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) condenou a Suíça em uma caso apresentado por uma associação de idosas suíças, que denunciou a inação do governo do país no combate à mudança climática, e rejeitou uma demanda de jovens portugueses contra 32 países da Europa.

O tribunal com sede em Estrasburgo, nordeste da França, condenou pela primeira vez um Estado por falta de iniciativas para combater o aquecimento global, com base na Convenção Europeia dos Direitos Humanos.