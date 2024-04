Suprema Corte do Arizona, nos EUA, restabelece lei de 1864 contra aborto

A Suprema Corte do Arizona restabeleceu, nesta terça-feira (9), uma lei contra o aborto que data do século XIX e que proíbe a interrupção da gravidez em quase qualquer caso, polarizando ainda mais o tenso cenário eleitoral dos Estados Unidos.

A medida tem origem na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que, em 2022, retirou a proteção ao aborto em âmbito federal, e permitiu aos estados de viés conservador reverter o acesso a esse direito reprodutivo.

O veredicto do mais alto tribunal do Arizona, cujos sete juízes foram nomeados por forças republicanas, estabelece que, com a decisão de 2022, o estado deveria retornar ao quadro legal anterior.