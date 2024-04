Reino Unido e Ruanda esperam iniciar em breve expulsões de imigrantes ilegais

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente ruandês, Paul Kagame, reafirmaram, nesta terça-feira (9), em Londres, sua vontade de começar em breve as expulsões para o país africano de imigrantes ilegais do Reino Unido.

Após o encontro entre os dois no número 10 de Downing Street, residência e local de trabalho do primeiro-ministro, o governo britânico informou em um comunicado que "os dois dirigentes esperam que os primeiros voos para Ruanda ocorram na primavera" (outono no Brasil).

Desde sua chegada a Downing Street, há um ano e meio, o conservador Rishi Sunak tentar concretizar o projeto de governo de Boris Johnson, lançado em 2022 e que não conseguiu ser colocado em prática.