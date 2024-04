Regulador da aviação nos EUA investiga 787 Dreamliner e 777 da Boeing

A agência confirmou a investigação após um artigo do jornal The New York Times que descreve as denúncias do engenheiro, com mais de 10 anos na empresa.

Segundo o jornal, o profissional identificado como Sam Salehpour entrou em contato com a FAA para informar que a maneira como são montadas diferentes partes da fuselagem do Dreamliner poderia fragilizar o avião com o passar do tempo.

O engenheiro, indica o Times, afirma que essas seções "estão incorretamente unidas e podem se separar em pleno voo depois de milhares de voos".

Salehpour, de acordo com um comunicado de seus advogados, acusa a Boeing de ignorar reiteradamente suas preocupações sobre segurança e controle de qualidade na fabricação do 787 e do 777.