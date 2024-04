Real Madrid empata em casa com City (3-3) na ida das quartas da Champions

O Real Madrid empatou nesta terça-feira (9) em 3 a 3 com o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões no estádio Santiago Bernabéu, que teve sua segurança reforçada.

O português Bernardo Silva colocou a equipe inglesa em vantagem logo aos 2 minutos, mas o time espanhol virou com um gol contra de Rubén Dias (12') e outro de Rodrygo (14').

No segundo tempo foi a vez do City virar através de Phil Foden (66') e Gvardiol (71') mas Fede Valverde (79') fechou o placar em 3 a 3, o que deixa tudo em aberto para a partida de volta em Manchester.